Kitzingen vor 29 Minuten

Interaktive Wanderausstellung "Trinkwasser für Unterfranken" in Kitzingen

Die Koordinierungsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) des Landkreis Kitzingen holt die interaktive Wanderausstellung „Trinkwasser für Unterfranken“ nach Kitzingen. Bis 3. Juni kann sie im Foyer des Landratsamtes besucht werden. Die Ausstellung wurde von der Aktion Grundwasserschutz der Regierung Unterfranken konzipiert und bietet in acht Ausstellungsmodulen Hintergrundinfos zur Trinkwassersituation in Unterfranken, heißt es in der Ankündigung.