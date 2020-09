Gnodstadt vor 10 Stunden

Installation von Pfarrerin Melanie Caesar

In den vergangenen Tagen hat sich das Pfarrhaus in Gnodstadt wieder mit Leben gefüllt. Pfarrerin Melanie Caesar ist mit ihrer Familie eingezogen. Am Sonntag, 13. September, wird sie bei einem Festgottesdienst in Gnodstadt, der um 14 Uhr beginnt, durch Dekan Karl-Uwe Rasp in ihr Amt eingeführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei schönem Wetter findet der Gottesdienst auf dem Sportplatz, bei unbeständigem Wetter in der Reithalle statt.