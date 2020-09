Ab Oktober wird es auf dem Instagramkanal des Benediktinerpaters Anselm Grün von der Abtei Münsterschwarzach monatlich eine besondere Themenwoche geben. Begonnen wird die langfristig angelegte Social-Media-Aktion mit dem Thema "Einsamkeit". Nicht nur Pater Anselm wird sich aus seiner Erfahrung als Kursleiter und geistlicher Begleiter dazu äußern, sondern auch prominente Persönlichkeiten, die aus ihrer Perspektive Hilfe geben möchten. Ziel ist es, alltägliche Herausforderungen und Probleme aufzuzeigen und diese aus unterschiedlichen Perspektiven anzugehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Abtei.

"Viele Menschen kommen zu mir und klagen über Einsamkeit, Trauer, Selbstmitleid. Dies hat mich dazu inspiriert, ihnen hier auf dem Social-Media-Kanal Instagram Wege zu zeigen,wie man damit umgehen kann. Ich will keine Ratschläge geben. Denn Ratschläge vermitteln immer das Gefühl: Da weiß es einer besser – der will mich belehren. Wir wollen hier aber niemanden belehren, sondern von unseren Erfahrungen erzählen", wird Anselm Grün zitiert.

"Wir berichten, was uns in solchen Situationen geholfen hat und wie wir auf Menschen reagieren, die uns von ihren Nöten erzählen. Als Leser schaue ich einfach hin, was mir erzählt wird. Oft genug finde ich mich selber wieder. Wenn etwas an mir vorbeigeht, ist es auch gut. Nicht alles muss mich berühren. Aber wenn ich mich wieder einmal berühren lasse von Worten und Geschichten, dann komme ich mit dem Potenzial meiner eigenen Seele in Berührung. Jeder hat in sich das Potenzial, mit schwierigen Situationen umzugehen. Aber häufig vergessen wir unsere eigenen Möglichkeiten. Wir sind zu fixiert auf das, was uns bedrängt", so Pater Anselm Grün über die geplante Aktion.

Neben Pater Anselm konnten laut Pressemitteilung bereits der Arzt und Verlagsleiter des Vier-Türme-Verlags, Bruder Dr. Ansgar Stüfe, der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff, Sängerin Patricia Kelly, Moderator und Autor Dr. Eckart von Hirschhausen, Musiker und Extremsportler Joey Kelly, der evangelische Pfarrer und Musiker Clemens Bittlinger, Autor Dr. Michael von Brück, Theologe Pierre Stutz, die Unternehmer Walter Kohl und Bodo Janssen sowie die Autorin und Supervisorin Linda Jarosch für das Projekt gewonnen werden. Sie werden bei bestimmten Themen den Followern von ihren Erfahrungen berichten und Möglichkeiten zeigen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Geplant sind zudem Livegespräche mit Pater Anselm und die Möglichkeit, in Interaktion zu treten.