Mit einer neu angelegten Insektenweide und einem Totholzbiotop mit Informationsrundgang, konnte die Realschule Dettelbach auch in diesem Jahr wieder die Auszeichnung "Umweltschule in Europa" erlangen.

Schülerinnen und Schüler der 5. und der 9. Klasse planten in einem gemeinsamen Projekt, wie sie eine Insektenweide an der Schule realisieren könnten. Unterstützt wurden sie dabei von ihren Biologie- und Geografielehrern. In einem ersten Schritt suchten sich die Umweltschützer eine geeignete Fläche auf dem Schulgelände. Eine freie Fläche hinter dem Schwimmbad erwies sich als idealer Standort. Anschließend überlegte sich die Gruppe, welche Pflanzen für ihr Unterfangen geeignet sein könnten und skizzierte einen Plan der Anlage.

An insgesamt drei Aktionstagen wurde anschließend das Projekt verwirklicht. Die Fläche wurde gerodet, umgegraben und anschließend begradigt. Dann wurde ein Weg mit Pflanzenfleece und Rindenmulch angelegt. Es wurde ein Totholzbiotop und ein Steinbiotop geschaffen und neue Pflanzen eingepflanzt. Abschließend wurde das Areal mit einem Staketenzaun eingefasst.

Auch in den Sommerferien wurden die neuen Pflanzen regelmäßig gepflegt und gegossen, damit auch im kommenden Jahr viele Insekten ein neues Zuhause finden können.

Von: Florian Huth (Lehrer, Pressebeauftragter, Staatliche Realschule Dettelbach)