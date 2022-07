Martinsheim vor 26 Minuten

Insekten, Vögel und Fledermäuse willkommen

Für das Gemeinschaftsprojekt "Vogelfreundlicher Garten" des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) und dem Bayerischen Artenschutzzentrum des Landesamtes für Umwelt waren das LBV-Gartenbewerter-Team Heinrich Wilhelm und Klaus Sanzenbacher kürzlich in Martinsheim unterwegs. Sie schauten sich den Hof von Erwin und Tobias Mantel an: Vater und Sohn ergänzten einen alten, ökologisch wertvollen Streuobstbestand am Hof mit zahlreichen Neupflanzungen und pflegen die Flächen auch insektenfreundlich mit einem Balkenmäher. Insekten und Vögel finden auf dem Hof viele ideale Strukturen mit Stauden und heimischen Gehölzen, sowie Totholz- und Steinhaufen. Auch Fledermäuse sind hier willkommen, ebenso bewohnen Eulen die Scheune. Nach dem Rundgang mit vielen Erläuterungen konnten Erwin und Tobias Mantel die Plakette "Vogelfreundlicher Garten" aus den Händen von Klaus Sanzenbacher entgegennehmen.