Inklusion ist, wenn jeder mitmachen darf … - und das durften alle Schüler*innen der 5. und 6. Klassen Anfang Juli, als nach zwei Jahren coronabedingter Pause endlich wieder der Inklusionstag an der Kitzinger Realschule stattfinden konnte.

Die Realschule trägt seit 2017 offiziell das Profil Inklusion. Damit das auch für die Schüler*innen keine leere Phrase bleibt, konnten sie Erfahrungen sammeln, wie es sein könnte, eine Beeinträchtigung zu haben.

Durchgeführt wurden die Inklusionstage von der Klasse 7a und einigen Absolventen der 10a, da sie das ganze Projekt miterarbeitet hatten und an ihren letzten Tagen in der Schule ihr Wissen weitergeben wollten. So lag allen viel daran, den Jüngsten einen interessanten und lehrreichen Tag zu gestalten. Es wurde mit Taucherbrille gemalt, mit Kopfhörern einem Diktat gelauscht, mit dem Rollstuhl ein Parcours durchfahren, mit einer Schulbegleiterin über ihren Alltag gesprochen und vieles mehr.

Besonders wichtig war an diesem Tag und ist beim Thema Inklusion das Miteinander - miteinander Spaß haben, miteinander Herausforderungen meistern, miteinander nach einer Lösung suchen und freundlich miteinander umgehen. Diese Erfahrung konnten die Jugendlichen machen, auch weil der Tag von Schüler*innen für Schüler*innen durchgeführt wurde.

Von: Hannah Bachmann (Lehrerin, Realschule Kitzingen)