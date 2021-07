Kitzingen vor 1 Stunde

Inhaberwechsel bei Höhn in Kitzingen: Söhne übernehmen

Mathias Höhn, Inhaber des Kitzinger Traditionsunternehmens Höhn GmbH & Co. KG, hat die Geschäfte an seine Söhne Daniel und Benjamin übergeben. Nach 129 Jahren in Familienhand, davon 29 Jahre unter der Leitung von Mathias Höhn, übernimmt nun die fünfte Generation die Unternehmensführung, wie es im Schreiben an die Presse heißt.