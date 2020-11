Auch im Schuljahr 2021/2022 bietet das Franken-Landschulheim Schloss Gaibach wieder eine Profilklasse (P-Klasse) für Schüler mit Mittlerer Reife an, die gerne am Gymnasium das Abitur ablegen möchten. Laut Mitteilung der Schule handelt es sich dabei um eine Klasse, die speziell für eine begabte Schülergruppe eingerichtet ist und seit dem Schuljahr 2008/09 am FLSH eine gezielte Förderung beinhaltet. Die P-Klasse stellt somit den direkten Anschluss an die Oberstufe des Gymnasiums her.

Voraussetzung für die Aufnahme in die Profilklasse ist ein Notendurchschnitt von 3,0 in allen Vorrückungsfächern. Als zweite Fremdsprache wird je nach Zweigwahl entweder Französisch fortgeführt oder es kann Spanisch gewählt werden. Am Dienstag, 8. Dezember, findet um 19.30 Uhr im Mehrzweckraum der Oberstufe N 301 eine Informationsveranstaltung zur Profilklasse stattt. Aufgrund der Corona-Beschränkungen können sich Ort, Zeit und zulässige Teilnehmerzahl eventuell kurzfristig ändern. Dies wird auf der Homepage der Schule bekanntgegeben, heißt es in der Mitteilung.

Weitere Infos online unter www.flsh.de oder bei Marco König unter Tel.: (09381) 8062254.