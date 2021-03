Der Mehrfachantrag für das Jahr 2021 kann wieder gestellt werden. Das Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Kitzingen möchte laut Pressemitteilung den Landwirten am Mittwoch und Donnerstag, 24. und 25. März, über Online-Veranstaltungen Hinweise und Informationen zur Antragstellung anbieten, da Versammlungen derzeit nicht möglich sind.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Für die Organisation und Zusendung der Zugangsdaten für die Veranstaltungen ist die Anmeldung per E-Mail an: post-stelle@aelf-kt.bayern.de oder unter Tel.: (09321) 30090 erforderlich. Anmeldeschluss ist der 21. März. Die Teilnehmer erhalten nach Anmeldung die Zugangsdaten per E-Mail, pro Veranstaltung sind rund 150 Teilnehmer möglich. Falls erforderlich werden zusätzliche Termine angeboten, heißt es abschließend.