Informativer Vortrag für die Oberstufe

Vor kurzem fand in Glasgow die 26. UNO-Klimakonferenz statt. Manuel Rettner, ehemaliger Schüler am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach und Diözesanvorsitzender der KLJB (Katholische Landjugend Bewegung) Würzburg nahm als Delegierter mit Beobachterstatus an dieser Konferenz teil, bei der er unter anderem hochrangige Politiker wie den früheren Vizepräsidenten der USA John Kerry traf. Im Konstitutionssaal des Gaibacher Schlosses berichtete er am 15.12.2021 den Oberstufenschüler*innen der 11. und 12. Jahrgangsstufe des FLSH von seinen Erfahrungen, Erlebnissen und Eindrücken. In einem äußerst informativen Vortrag verband er Persönliches und Politisches, Lokales und Globales auf gelungene Weise miteinander.