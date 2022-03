Der Landkreis Kitzingen bereitet sich darauf vor, Notunterkünfte zu schaffen, in denen Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht werden können. Sie werden aus dem Anker-Zentrum in Schweinfurt zugewiesen. Darüber hinaus kommen viele Menschen aus der Ukraine auf eigenen Wegen in den Landkreis, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung.

Ankömmlinge sollen sich möglichst schnell mit dem Einwohnermeldeamt der Gemeinde in Verbindung setzen. Anschließend ist es nötig, sich beim Ausländeramt in Kitzingen zu melden. Informationen bietet das Landratsamt auf www.kitzingen.de/ukraine.

Laut Landratsamt-Mitteilung sind inzwischen viele private Unterkünfte gemeldet worden, die der Reihe nach besichtigt werden. In Einzelfällen wurden auch unseriöse oder überteuerte Angebote gemacht, die die Kreisbehörde abgelehnt hat. Weitere Angebote nimmt das Landratsamt zum Beispiel per E-Mail entgegen unter: Ukraine-Hilfe@kitzingen.de

Zur schnellen Zuordnung wird empfohlen, den Betreff „Ukraine Wohnungsangebot“ zu verwenden und die relevanten Daten anzugeben: Adresse, Größe, Ausstattung, mögliche Zahl der Personen und Kontaktdaten. Auch die Freiwilligenagentur Gemeinsinn nimmt Wohnungsangebote entgegen unter https://www.gemeinsinn-kt.de/ukraine.

Corona-Tests und Impfungen für Flüchtlinge

Die ukrainischen Staatsbürger haben Anspruch auf Corona-Testungen. Das Gesundheitsamt appelliert an alle Privatpersonen, die Menschen aus der Ukraine bei sich unterbringen, die Pandemie nicht außer Acht zu lassen und regelmäßige Tests durchzuführen. Testmöglichkeiten unter www.kitzingen.de/coronatest.

Es ist auch möglich, dass sich Ukrainer gegen Corona impfen lassen, informiert das Landratsamt. Hierfür wurden im Impfzentrum des Landkreises Impfzeiten eingerichtet, bei denen ein ukrainischer Arzt sowie Dolmetscher anwesend sind. Das nächste Impfangebot für ukrainische Bürgerinnen und Bürger mit Biontech: Mittwoch, 16. März, 13 bis 15 Uhr; Mittwoch, 23. März, 9 bis 12 Uhr. Terminvereinbarung unter (0800) 8123000.

Kinderreisebetten und Kinderwagen gesucht

Unter https://www.gemeinsinn-kt.de/ukraine wurde auf der Seite von „Gemeinsinn – Agentur für bürgerschaftliches Engagement und freiwillige Arbeit im Landkreis Kitzingen“ des BRK ein Portal aufgebaut, auf dem Hilfen und Sachspenden angeboten werden können. Aktuell werden vor allem Kinderreisebetten und Kinderwagen für die Notunterkunft gesucht.

Landrätin Tamara Bischof bittet um Unterstützung dieser Agentur. "Die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Kitzingen ist enorm; dafür danke ich allen sehr herzlich", sagt Bischof. "Unser gemeinsames Ziel ist es, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Ukraine im Landkreis Kitzingen willkommen zu heißen."