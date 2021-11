Gerlachshausen vor 34 Minuten

Info-Veranstaltung zum Hochwasserschutz in Schwarzach

Am Mittwoch, 24. November, lädt die Interessengemeinschaft „Hochwasserschutz“ zu einer Informationsveranstaltung mit der Landtagsabgeordneten Barbara Becker ein. Beginn ist um 19 Uhr im Sportheim in Gerlachshausen. Gemeinsam soll nach Wegen gesucht werden, wie das Verfahren der Planung, Finanzierung und Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen beschleunigt werden kann, heißt es in der Ankündigung. Des Weiteren informiert die Interessengemeinschaft über das Treffen mit Friedrich Altmann, dem Leiter des Wasserwirtschaftsamts Aschaffenburg.