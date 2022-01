Im Wiesenbronner Weinbauverein wird Nachhaltigkeit hochgeschrieben. Die Vorstandschaft hat sich für den Wein-Kunst-Weg bewusst gegen eine Neuauflage des zugehörigen Flyers entschieden und stattdessen die Informationen zu den Kunstwerken direkt an Stelen langlebig anbringen lassen. An jeder Skulptur steht nun ein massiver Metallsockel, der ein Pult mit entsprechenden Informationen trägt. Dieses Vorhaben wurde durch das Regionalbudget der ILE-Region Dorfschätze (ILE steht für Integrierte Ländliche Entwicklung) ermöglicht. Der Weinbauverein erhielt für sein Kleinprojekt einen Zuschuss in Höhe von rund 2100 Euro. "Es hat sich 2021 wieder gezeigt, dass engagierte Bürger, Vereine und auch Kommunen tolle Ideen haben, wie man die Dorfschätze-Region noch schöner gestalten und das kulturelle Leben unterstützen kann. Das Thema Nachhaltigkeit ist wichtiger denn je.", so ILE-Umsetzungsbegleiterin Teresa Öchsner beim Pressetermin.

Den Wein-Kunst-Weg gibt es bereits seit 2008 in Wiesenbronn und erfreut sich bei Einheimischen wie auch Touristen großer Beliebtheit – erklärt Mario Hofmann, der Vorsitzende des Weinbauvereins Wiesenbronn und Initialzünder des Kleinprojekts. Der Weg ist Teil der TraumRunde Wiesenbronn und ergänzt den "Dorfrundweg" und den "Schneckenweg" zu einem ganz besonderen Highlight – sozusagen eine perfekte Symbiose aus Natur und Kunst.

Wiesenbronner Winzer und Künstler aus der Gegend haben in damaliger Zusammenarbeit zwölf moderne Skulpturen aus unterschiedlichsten Materialien wie Sandstein, Holz, Metall oder Keramik geschaffen. Die Kunstwerke laden die Wanderer dazu ein, zu verweilen und der Fantasie freien Lauf zu lassen. Die Gedanken der Künstler, die die Skulpturen geschaffen haben, wurden interessierten Spaziergängern in der Vergangenheit in einem Flyer zur Verfügung gestellt.

"Es freut mich sehr, dass wir den Weinbauverein mit unserem Zuschuss durch das Regionalbudget unterstützen konnten und zum Thema Nachhaltigkeit unseren Beitrag geleistet haben! Vielleicht ist dies auch eine Anregung für andere Vereine oder Unternehmen.", kommentierte Erster Bürgermeister Volkhard Warmdt und begeisterter Stellvertreter der "Dorfschätze".

Von: Margareta Fröhlich und Teresa Öchsner (ILE-Umsetzungsbegleiterin, Arbeitsgemeinschaft Dorfschätze)