Die Deutsche Glasfaser, ein privates Telekommunikationsunternehmen, lädt alle Bürger zu einem Info-Abend in die Alte Synagoge ein, schreibt die Stadt Kitzingen in einer Pressemitteilung. Am Montag, 2. Mai, werden ab 19 Uhr alle Fragen rund um den Einbau und die Nutzung von Glasfaser beantwortet.

Bis Ende 2025 möchte die Bundesregierung die Glasfaseranschlüsse in Deutschland verdreifachen. Bis zum Jahr 2030 sollen Glasfaser bis in jedes Haus gehen. Einen Online-Infoabend zum gleichen Thema gibt es am Dienstag, 3. Mai, ab 19 Uhr. Wer am Zoom-Meeting teilnehmen möchte, nutzt die Meeting-ID: 9453-1495-861, heißt in der Mitteilung abschließend.