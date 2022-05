Abtswind vor 1 Stunde

Indische Duftnoten bei der Tombola

In den vergangenen Jahren musste das Kindergartenfest in Rüdenhausen zweimal ausfallen. Umso größer ist die Freude, dass das Treffen für Klein und Groß diesen Sommer wieder stattfinden kann. Vermutlich mehr als die Kinder fiebern die Erwachsenen auf den 26. Juni hin. Bis dahin muss alles sitzen, was organisiert werden soll. Zum Beispiel die beliebte Tombola, für die der Elternbeirat zuständig ist. Damit es eine große Verlosung wird, sammeln Väter und Mütter Preise. E-Mails werden an Unternehmen geschickt, bei Selbstständigen wird angeklopft, ob es Werbegeschenke oder Sachspenden gibt. Eine solche Anfrage erreichte auch Mix for Kids. Wenn es um Kinder geht, stehen bei dem gemeinnützigen Verein aus Abtswind die Türen offen. Und so verließ Stefanie Klein, Schriftführerin im Elternbeirat, mit drei prallvollen Beuteln und einem zufriedenen Lächeln im Gesicht die Geschäftsstelle von Mix for Kids. Klein trug bunte Dosen mit indischen Gewürzmischungen nach Hause, die die Firma Kräuter Mix als größtes Fördermitglied des Vereins produziert hatte. Die Gewürzrezepturen stammen von den Müttern einer Selbsthilfegruppe in einem indischen Armenviertel, die Mix for Kids seit 2018 unterstützt. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen zu leisten. Durch Spenden und Mitgliedsbeiträge werden soziale Projekte in Indien, Albanien und Deutschland finanziert. Beim Kindergartenfest in Rüdenhausen sollen die Gewürze den Losverkauf ankurbeln. Von dem Geld werden Spielsachen, Spielgeräte und Weihnachtsgeschenke für die Kinder angeschafft.