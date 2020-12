Am Montag um 17.20 Uhr ereignete sich in der Theilheimer Straße in Biebelried eine Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Peugeot. An diesem wurde der linke Außenspiegel beschädigt, heißt es im Bericht der Polizei. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Ebenfalls in Biebelried, in der Kaltensondheimer Straße, ereignete sich eine Unfallflucht in der Zeit von Freitag, 25. Dezember, 12 Uhr, und Sonntag, 27. Dezember, 12 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer schlug vermutlich beim Ein-beziehungsweise Aussteigen aus seinem Fahrzeug die Türe gegen die rechte Fahrzeugseite eines geparkten BMWs. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Hinweise zu beiden Unfällen erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.