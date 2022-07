Längst ins Vergessen geraten: Das Kleeaufbocken. Der Landwirt Rudolf Ackermann und seine Frau Heidi wollten dem entgegenwirken und haben im Rahmen einer Lehrvorführung die beiden Töchter und Enkelkinder zum Kleeaufbocken motiviert.

Das Wetter hat gepasst und der Klee war nicht zu trocken so sind sie am Nachmittag in die Flur am "Lehma" zum Aufbocken ausgerückt. Die Ausbeute war überschaubar es handelte sich schließlich um den zweiten Schnitt und die Trockenheit der letzten Wochen tat ihr Übriges.

Die Vorführung begann mit dem richtigen Aufstellen des Dreibeines sprich des Kleebockes. Unter Beachtung der Wetterseite und der Windrichtung wurde der erste Kleebock positioniert. Am Anfang wird an den drei Ecken ein ordentlicher Schübel Klee fest angesetzt. Darauf aufbauend werden die Seiten mit einigen Gabeln voll Klee aufgefüllt und nach oben aufgebaut bis die Helfer an der Spitze des Werkes angelangt sind. Den Kleebock fertigzumachen, sprich zu schließen, obliegt dem Bauern, also Chefsache. Was die Helfer mit der Gabel nicht aufnehmen konnten, arbeitet die Bäuerin mit dem Rechen nach und fertig ist der Bock, der jetzt Wind und Wetter überlassen wartet bis er eingeholt wird. Das Kleeaufbocken war früher eine personalintensive Angelegenheit und forderte den Einsatz der ganzen Familie, Nachbarn und Verwandtschaft. Äcker mit fünfzig bis sechzig Kleeböcke waren keine Seltenheit und säumten die wunderschöne fränkische Flur. Er diente auch für Greifvögel als Sitzwarte und unter dem Kleebock suchten Mäuse Schutz.

Unser Experiment hat nur für drei Kleeböcke gereicht aber die Enkelkinder wussten nun auch wofür die Stangen im Dreieck genutzt werden. Üblich war auch, dass nach der Arbeit ausgiebig Brotzeit gemacht wurde. An unserem Beispiel dauerte die Brotzeit genauso lange wie das Aufbocken, was früher eigentlich nicht üblich war, aber es gab auch Ausnahmen. Anfang bis Mitte der neunziger Jahre kam die Wickelmaschine und der Klee wurde auf Ballen siliert, der Kleebock hatte ausgebockt. Zum immateriellen fränkischen Weltkulturerbe hat es der Kleebock nicht geschafft, noch nicht!

Von: Heinrich Wilhelm (Umwelt- und Naturschutz, Gemeinde Wiesenbronn)