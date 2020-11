Am Samstag wurde der Polizei Kitzingen gegen 19.20 Uhr ein Autofahrer gemeldet, der auf der Staatsstraße von Hörblach in Richtung Kitzingen in erheblichen Schlangenlinien unterwegs war. Kurz vor der Nordtangente konnten Beamte der PI Kitzingen den Wgen anhalten.

Aus dem Auto drang erheblicher Alkoholgeruch und der 61-jährige Fahrer war kaum in der Lage, auszusteigen und sein Gleichgewicht zu halten. Einen Alkoholtest verweigerte der 61-Jährige, so musste er den Beamten zur Wache folgen, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Den 61-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.