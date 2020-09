Rüdenhausen aktualisiert vor 25 Minuten

Tür in Rathaus eingetreten

Am Donnerstag wurde versucht, im Rathaus in Rüdenhausen in ein Dienstzimmer einzubrechen. Gegen 19.45 Uhr hörte der Bürgermeister einen lauten Schlag. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer Sitzung im Gebäude, so der Polizeibericht. Bei der Nachschau stellte er fest, dass die Tür seines Dienstzimmers eingetreten war. Der Täter hatte zunächst mehrmals versucht mit einem Gegenstand das Türschloss aufzuhebeln, dann trat er die Tür laut dem Polizeibericht komplett ein. Gestohlen wurde nichts. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.