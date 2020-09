Alle drei Jahre kalkuliert die Stadt Mainbernheim ihre Wasser- und Abwassergebühren. 2017 hätte der Wasserpreis eigentlich schon um acht Cent angehoben werden müssen, der Stadtrat hatte sich aber dafür entschieden, den Preis bei 1,76 Euro pro Kubikmeter zu belassen. Da das Defizit aber weiter angestiegen ist, muss nun zum 1. Oktober erhöht werden.

Bei der Abwasserbeseitigung wurden in den vergangenen Jahren die prognostizierten Ausgaben nicht erreicht. Aktuell besteht derzeit eine Überdeckung von rund 218580 Euro. Diese werden nun einer Sonderrücklage zugeführt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Stadt Mainbernheim heuer und 2021 mehr als 300 000 Euro in die Kanalsanierung investiert und der Investitionskostenanteil an der Kläranlage Kitzingen noch nicht endgültig feststeht, sprach sich der Stadtrat für die Sonderrücklage aus. Die Gebühren werden deswegen nicht verändert.

Der Stadtrat änderte die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung dahingehend, dass darin nun die Wassergebühr von 1,92 Euro festgeschrieben ist. Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt die Gebühr 3,50 Euro pro Kubikmeter. Für die Bereitstellung eines solchen Wasserzählers wird eine Pauschalgebühr von 30 Euro erhoben.

Kosmetikstudio statt Lagerhalle

Große Bedenken hat der Stadtrat bei einem Bauvorhaben. Ein Bauwerber möchte eine bestehende Lagerhalle in der Gartenstraße zu einem Kosmetikstudio mit Lagerraum umnutzen. An Stelle der geplanten zweiten Lagerhalle möchte er ein Ferienhaus errichten.

Im Stadtrat war dann auch die planabweichende Dachfarbe der Gebäude wieder Thema. Bei Durchsicht der Bauunterlagen ist nach den Worten von Bürgermeister Peter Kraus zudem aufgefallen, dass die zeichnerische Darstellung der bereits errichteten Lagerhalle nicht mit dem tatsächlichen Bestand übereinstimmt. Dies betreffe insbesondere die Höhe der Hallentore sowie die Fassade im Bereich des zukünftigen Kosmetikstudios.

"Der Bauwerber soll sich an die Regeln halten", hieß es aus den Reihen des Stadtrats. Zumal auch eine Anpassung der Dachneigung des Ferienhauses an die beiden anderen Gebäude wünschenswert wäre. Der Stadtrat stellte sein Einvernehmen erst einmal zurück, da der Bauantrag nachgebessert werden müsse. Wert wird darauf gelegt, dass die Dacheindeckung wie angegeben mit roten Ziegeln erfolgt. Ebenso darf die vom Straßenbauamt im Lageplan eingetragene Bauflucht nicht überschritten werden darf. Auch ein Stellplatznachweis hat zu erfolgen. Ebenso wird noch die Hofbefestigung hinterfragt.

Sportler und Musiker werden unterstützt

Während der Freistaat Bayern in Coronazeiten seine Sportfördermittel verdoppelt, belässt es die Stadt Mainbernheim beim einfachen Satz. Der TSV erhält vom Freistaat 5600 Euro, die Schützen bekommen 550 Euro. Von der Stadt gibt es 2800 beziehungsweise 275 Euro.

Stadtrat Michael Hutterer hätte sich zwar seitens der Stadt auch eine Verdoppelung gewünscht, die Argumentation von Bürgermeister Peter Kraus konnte er aber nachvollziehen. Kraus hatte nämlich darauf verwiesen, dass sich die Stadt am "Füllhorn des Freistaats" nicht messen könne. Er begründete dies damit, dass die Stadt zwar nicht so sehr von der Gewerbesteuer abhängig sei, er rechne aber mit einem Einbruch bei der Einkommenssteuerbeteiligung. Zudem verwies Kraus auch auf andere gewährte Unterstützung, zum Beispiel günstige Hallenmieten.

Für die Schüler aus Mainbernheim, die den Musikunterricht beim Musikverein Willanzheim besuchen, wird es weiterhin einen Zuschuss von 115 Euro pro Schüler geben. Eine Erhöhung lehnte der Stadtrat ab.