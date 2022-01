Kitzingen vor 1 Stunde

In Kitzingen getöteter Asylbewerber: Was die Ermittler bisher über die Tat wissen

Fünf Wochen nach dem Tod eines 27-Jährigen in Kitzingen sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Er hatte sich am Tag nach der Tat in Kiel der Polizei gestellt.