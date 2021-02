Kitzingen vor 1 Stunde

In Kellerabteile eingebrochen und Fahrräder gestohlen

Einbrüche in zwei Kellerabteile meldet die Kitzinger Polizei. Zwischen 5. Februar, 0 Uhr, und 11. Februar, 12 Uhr, brach ein Unbekannter in der Breslauer Straße in Kitzingen zunächst in einem Mehrfamilienhaus das Umhängeschloss eines Kellerabteiles auf. Aus dem Abteil entwendete der Täter ein BMX-Fahrrad im Wert von 150 Euro. In einem danebengelegenen unverschlossenen Kellerabteil entwendete der vermutlich gleiche Täter ein blaues Mountain-Bike der Marke Giant im Wert von 50 Euro.