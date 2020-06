In Geiselwind wird fleißig gebaut

Zum Punkt Bauangelegenheiten lagen dem Geiselwinder Gemeinderat gleich mehrere Pläne vor. So entstehen unter anderem zwei Acht-Familien-Häuser in der Ringstraße in Geiselwind selbst. Beide Vorhaben plant Bauherr Joachim Müller. Die Gemeinde stimmte drei Abweichungen zum bestehenden Bebauungsplan zu: das Überschreiten der Traufhöhe von sechs Metern, die Errichtung eines Flach- anstelle eines Satteldachs sowie der Bau von Stellplätzen anstatt von Garagen außerhalb der dafür vorgesehenen Flächen.

Beim Thema Stellplätze hatte Gemeinderätin Margot Burger Bedenken, dass die insgesamt 16 Plätze für sechs Wohnungen zu wenig seien. Verwaltungsleiter Wilfried Hack wies darauf hin, dass die Mustersatzung der Gemeinde pro Wohnung einen Stellplatz vorsehe, also sei das korrekt. Die Gemeinderäte stimmten den beiden Bauvorhaben einstimmig zu.

Baubeginn bis Ende Juni

Darüber hinaus wurden die einzelnen Aufträge für den Mehrgenerationenplatz im Ortsteil Rehweiler vergeben. Für die Garten- und Landschaftsbauarbeiten erhielt die Firma Luthardt aus Sugenheim den Zuschlag. Deren Angebot beläuft sich nach Einsparungen von 14 680 Euro auf nun insgesamt 180 960 Euro brutto. Die Holz- und Metallbauarbeiten gingen an die Firma Haßler in Münchhof für 63 717 Euro. Baubeginn am Platz soll bis Ende Juni sein.

Außerdem teilte Bürgermeister Ernst Nickel mit, dass im Gemeindeteil Füttersee zwei Grundstücke bebaut werden sollen, die am südlichen Ortsrand liegen. Dazu mussten sie dem Innenbereich zugeordnet werden, wozu eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich ist. Das Landratsamt zeigte sich mit der Ortsabrundung einverstanden, die Kosten für die erforderlichen Schritte teilen sich die beiden Besitzer des Grundstücks. Die Änderung des Flächennutzungsplans übernimmt das Büro Auktor aus Würzburg.

Voraussichtliche Förderung: 90 Prozent

Der Gemeinderat vergab den Auftrag zur Einrichtung eines Glasfaseranschlusses für das Rathaus und den gemeindlichen Bauhof samt Feuerwehrhaus an die Firma T-System, die sich als einziges beworben hatte. Die Kosten betragen 35 165 Euro (Rathaus), sowie 55 579 Euro (Bauhof). Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt insgesamt 40 754 Euro, Bürgermeister Nickel wird einen Förderantrag an die dafür zuständige Bezirksregierung stellen. Die voraussichtliche Förderung beträgt 90 Prozent, wurde in der Sitzung mitgeteilt.