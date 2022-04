Am Freitag, 15. April, gedenken Jehovas Zeugen auf der ganzen Welt des Todes Jesu. Jeder in der Region Kitzingen ist eingeladen, an diesem besonderen Gottesdienst kostenlos teilzunehmen, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt.

Das Gedenken findet jedes Jahr gemäß dem Vorbild der ersten Christen genau an dem Abend statt, an dem Jesus mit seinen Aposteln das Passah feierte. Es ging in die Geschichte als "das letzte Abendmahl" ein. Im Mittelpunkt dieses besonderen Gedenkgottesdienstes am 15. April um 20 Uhr stehe die Dankbarkeit für das Leben und Sterben Jesu und was das für jeden einzelnen Menschen bedeute. Im vergangenen Jahr nahmen weltweit über 21,3 Millionen Besucher digital an der Feier teil.

Die Kitzinger Gemeindemitglieder freuen sich darauf, nach zwei Jahren Gottesdiensten per Videokonferenz wieder in ihrem Gemeindesaal in der Flugplatzstraße 54 zusammenzukommen.

Wer die Veranstaltung besuchen möchte, kann Informationen über die website www.jw.org erfragen. Es finden keine Sammlungen oder Spendenaufrufe statt.