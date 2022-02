Unbekannte Personen brachen am Donnerstagmorgen in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein. Sie entkamen unerkannt, machten wohl aber keine Beute, heißt es im Bericht der Polizei.

Die Unbekannten drangen zwischen 9 und 11.40 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus ein. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher auf der Suche nach Beute sämtliche Schränke und Schubladen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand fanden die Männer allerdings kein Diebesgut. Möglicherweise fühlten sie sich auch durch aufmerksame Nachbarn gestört, die mindestens zwei, vielleicht auch drei, Männer erkennen konnten, die sich im Tatzeitraum auf dem Grundstück und auch im Umfeld um das Einfamilienhaus aufhielten. Der entstanden Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag.

Von den Personen liegen folgende Beschreibungen vor: circa 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank. Die eine Person war circa 40 Jahre alt, eine andere etwas jünger. Eine Person hatte dunkle Haare und einen Schnauzbart, einer trug eine blaue oder dunkle Jacke, die zweite Person eine blaue Jacke mit roten Querstreifen.

Wem sind am Donnerstagmorgen in Wiesentheid verdächtige Personen aufgefallen, die zu den beschriebenen Personen passen?, fragt die Polizei in ihrem Bericht. Konnte jemand diese Personen erkennen, wie sie möglicherweise in ein Fahrzeug eingestiegen sind?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel.: (0931) 4571732 entgegen.