Während im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit die Rathäuser der Mitgliedsgemeinden als Eheschließungsorte gewidmet sind, hat die Marktgemeinde Seinsheim noch weitere. Den Landschaftssee zum Beispiel. Jetzt soll noch die gemeindeeigene Marktgade dazukommen.

Gerade in Corona-Zeiten, wo man Abstand halten muss, sind größere Räume für die standesamtliche Trauung gefragt. Marktbreit mit seinem Trausaal im Rathaus bietet eine solche Möglichkeit. In der Marktgemeinde Seinsheim bietet der Sitzungssaal zwar auch einen gewissen Platz, doch bei geltenden Abstandsregeln ist die Kapazität schnell ausgeschöpft. Viel Platz dagegen bietet die Fläche am Landschaftssee. Seit einigen Jahren ist dort die Trauung möglich.

Da bereits die Kirchengaden in Tiefenstockheim und Iffigheim als Eheschließungsorte gewidmet sind, schlug Bürgermeisterin Ruth Albrecht im Gemeinderat die Marktgade als weiteren Trauort vor. Neben dem Platz sei vor allem das Ambiente sehr schön. Zum anderen möchte Ruth Albrecht den Raum mehr nutzen.

Diskutiert wurde im Gemeinderat dann auch, ob eine zusätzliche Gebühr für den Raum erhoben werden soll. Trauungen am Landschaftssee sind nämlich wegen des größeren Aufwands deutlich teurer. Doch von einer weiteren Gebühr sah man dann doch ab, will es erst einmal anlaufen lassen.

Einstimmig war der Marktgemeinderat dann für den neuen Trauort. Dieser soll dann offiziell bei der nächsten Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit, die voraussichtlich im Dezember stattfindet, zum Eheschließungsort gewidmet werden.

Seinsheim hatte noch abgewartet, ob sich in Marktbreit etwas tut mit einem Familienstützpunkt. Wie Martinsheim gehört Seinsheim sowohl zur Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit als auch zur Kommunalen Allianz Südost 7/22. Zu Letzterer gehört auch die Stadt Iphofen, und dort wird ein Familienstützpunkt eingerichtet. Jetzt beschloss der Marktgemeinderat, bei Iphofen mitzumachen.

Spielplatz gut besucht

Der Spielplatz in Wässerndorf erhält eine Kleinkindschaukel. Das freute Gemeinderätin Cornelia Nagler, die bestätigte: "Wir haben mehrere Kleinkinder im Ort". Auch Ruth Albrecht weiß, dass der Spielplatz gut besucht wird.

Da immer wieder Schilder zur Absicherung von eigenen Baustellen benötigt werden, beschloss der Marktgemeinderat nun, für den Bauhof eine Art Grundausstattung zu besorgen. Dazu zählen Warnbaken, Absperrgitter, Halteverbotsschilder sowie Schilder zur Geschwindigkeitsbeschränkung und sogenannte Faltsignale, die auf Kanalarbeiten oder eine Ölspur hinweisen. 4475 Euro kostet das ganze Sortiment. Im Übrigen wies Ruth Albrecht noch einmal darauf hin, dass Geräte des Bauhofs nicht an Bürger verliehen werden. Dass nichts verliehen werde, habe zudem der Gemeinderat schon in seiner vorangegangenen Amtsperiode entschieden.

Keine Probleme sah das Ratsgremium wie die Fachbehörden auch bei der Montage von Photovoltaik auf einem Hausdach in Iffigheim. Das Haus befindet sich in Denkmalnähe zu Kirche und Friedhof. Auch einer Sondervereinbarung für den Bau eines Wasserhausanschlusses in Winkelhof stimmt der Rat zu. 125 Euro pro Kind aus Seinsheim wird die Marktgemeinde für 2019 dem Musikverein Willanzheim als Zuschuss überweisen.

Neues Konzept für Homepage

Ratsmitglied Christian Sämann stellte dem Gremium das neue Konzept der Homepage vor. Die soll künftig Bürgern sowie Touristen und Gästen rasch die gewünschten Informationen bieten – in ansprechender Gestaltung.

Am Schluss der Sitzung berichtete Ruth Albrecht von anonymen Schreiben. Wer Hinweise auf einen Missstand geben möchte, solle das bitte mit seinem Namen tun. Anonyme Schreiben werde sie abheften, aber nicht darauf eingehen.