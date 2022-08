Kitzingen vor 8 Minuten

In der größten begehbaren Erlebnisholzkugel der Welt

Zu einem Tagesausflug in das Oberpfälzer Seenland zwischen Schwandorf, Wackersdorf und Neunburg vorm Wald lud die Senioren-Union des Landkreises Kitzingen ein. Viele Interessierte nahmen an dieser Fahrt in das renaturierte ehemalige Braunkohletagebaugebiet teil, das weithin noch unbekannt ist, schreibt die Senioren-Union in einer Pressemitteilung. Am Steinberger See konnte die größte Erlebnisholzkugel der Welt begangen werden. Von dort hatte man einen weiten Blick über das Oberpfälzer Seenland. Weiter besuchte die Gruppe die modern gestaltete Wallfahrtskirche "Unsere Liebe Frau vom Kreuzberg" in Schwandorf. Bei einem Zwischenstopp auf der Heimfahrt bedankte sich der Kreisvorsitzende der Senioren-Union Kitzingen, Otto Hünnerkopf, bei dem Organisator dieser abwechslungsreichen Fahrt, Heinz Dorsch aus Seinsheim.