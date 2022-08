Hüttenheim vor 12 Minuten

In der BR-Frankenschau: Eine Scheune voller Fahrräder

"Glück auf zwei Rädern: zu Besuch beim Fahrradsammler" – dies ist einer der Beiträge, den das Bayerische Fernsehen in der Frankenschau am Sonntag, 28. August, um 17.45 Uhr zeigt. Darauf weist der BR in einer Pressemitteilung hin. Freiheit auf zwei Rädern – das liebt und lebt Norbert Gonschorek. 1984 fing es mit einem Fahrrad vom Sperrmüll an, mittlerweile sprengt die Sammelleidenschaft des Unterfranken seine Scheune. Der Schrauber und Sammler aus Hüttenheim hat sein Glück auf zwei Rädern gefunden.