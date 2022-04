Buchbrunn vor 31 Minuten

In den Straßengraben geraten und überschlagen

Ein 18-jähriger Mann fuhr am Sonntag kurz vor Mitternacht mit einem VW auf der Kreisstraße 8 von Kitzingen in Richtung Buchbrunn. In einer Linkskurve steuerte er sein Fahrzeug geradeaus, geriet so in den Straßengraben und überschlug sich anschließend mehrmals, heißt es im Bericht der Polizei. Durch den Überschlag verletzte er sich leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Sekundenschlaf unfallursächlich gewesen sein. Der stark beschädigte VW musste durch eine Abschleppfirma geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 7200 Euro.