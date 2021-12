Euerfeld aktualisiert vor 1 Stunde

„In den Herzen wurde es warm“

Obwohl die Verantwortlichen des Seniorenkreises Euerfeld schweren Herzens das im Anschluss an den adventlich-vorweihnachtlichen Gottesdienst angedachte Zusammensein bei Kaffee und Kuchen im Sportheim aufgrund der Coronawerte absagen mussten, tat dies einer Stunde in Gemeinschaft keinen Abbruch. Viele waren in die St. Michaelskirche gekommen und sangen zu Beginn: "Heut sind wir versammelt in festlicher Rund, begehen gemeinsam die Vorweihnachtsstund". Thomas Kram begleitete die adventlichen und vorweihnachtlichen Lieder an der Orgel. Diakon Lorenz Kleinschnitz leitete, unterstützt von Lektoren aus dem Seniorenteam die Feier. "So fröhlich und heiter wie damals als Kind", hieß es in einem weiteren Lied und glückliche und strahlende Augen gab es bei den jungen "Alten". Beim Kanon "Mache dich auf und werde Licht" schien der Kirchenraum noch heller während es draußen dunkel wurde. Es war anders als sonst, aber auch ein wenig wie früher, als am Ende die Geschenke verteilt wurden. "In den Herzen wurde es warm", die Sorge des Lebens für den Augenblick verhallt, beim Auseinandergehen. "Gut, dass diese Stunde nicht ausgefallen ist. Wäre schade gewesen" so die Gottesdienstbesucher. Ihr Dank galt dem Euerfelder Seniorenteam.