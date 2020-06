In Corona-Zeiten: Aus Fuß-Wallfahrten werden Bus-Wallfahrten

"Wir möchten das Gelöbnis unserer Vorfahren unbedingt erfüllen und nehmen daher die Vorschriften hinsichtlich einer veränderten Wallfahrt in Kauf", betont Manfred Braun, der seit 20 Jahren die Nordheimer Pilger als Wallfahrtsführer zur oberfränkischen Basilika Vierzehnheiligen geleitet.

Mit dieser Aussage unterstreicht Braun: Die Nordheimer Pilger werden auch im Corona-Zeitalter 2020 das Pestgelöbnis der Vorfahren aus dem Jahre 1652 aufrecht erhalten. Zur Erinnerung: Laut Überlieferung gibt es in der jahrhundertelangen Nordheimer Wallfahrtsgeschichte – sie zählt zu den ältesten in Franken – nur zwei Unterbrechungen: zum einen das erwähnte Jahr 1652 und schließlich das Jahr 1879, als ein schweres Unwetter die gesamten Ernteaussichten vernichtete. Damals gelobte man erneut die jährliche Wallfahrt nach Vierzehnheiligen, die, so berichten ältere Einwohner der Winzergemeinde, selbst während des Zweiten Weltkriegs beibehalten wurde. Damals pilgerten drei, vier Frauen zum Gnadenort, um dort das Wallfahrtsversprechen einzulösen.

Wallfahrt in veränderter Form möglich

Zur Nordheimer Wallfahrt 2020: Nach Auskunft von Wallfahrtsleiter Manfred Braun kam am 13. Mai aus Vierzehnheiligen die Nachricht, dass aufgrund des Corona-Virus alle bis zum 31. August gemeldeten Wallfahrten abgesagt sind. Gleichzeitig kam der Hinweis auf die Möglichkeit, eine Kleinwallfahrt mit bis zu 50 Teilnehmern neu anzumelden. Allerdings ist die Neuanmeldung mit Einschränkungen verbunden. So wird sich die traditionelle Vier-Tage-Fuß-Wallfahrt auf einen Tag beschränken. "Wir haben in diesem Jahr keine Fuß- sondern eine Bus-Wallfahrt", erklärt Braun.

Hierbei werden die Pilger nicht zu Fuß, sondern per Kleinbus zum Wallfahrtsort gelangen. Auch die Teilnehmerzahl, die mit Namensangaben in Vierzehnheiligen gemeldet werden muss, ist auf 50 Personen beschränkt. Einen Empfang mit offiziellem Einzug in die Wallfahrtskirche wird es in diesem Jahr nicht geben. "Wir warten vor der Basilika und betreten die Kirche nach Aufruf zum vereinbarten Gottesdienst", berichtet Braun, in dem schließlich die Plätze zugewiesen werden.

Zu der eher stillen "Bus-Klein-Wallfahrt", wie Braun sie nennt, bei der zwei Familien in einem Gefährt Platz finden sollen, brechen die Nordheimer am Samstag, 27. Juni, auf. Um 11 Uhr beginnt der Gottesdienst. Ob die Nordheimer Delegation ihr Mittagessen in Vierzehnheiligen einnehmen wird, steht noch nicht fest. Auf jedem Fall wird es keine Übernachtungen am Wallfahrtsort geben. Aber das alles ist laut Braun nicht so wichtig: In erster Linie gehe es darum, das Wallfahrtsversprechen, wenn auch in einer veränderter Form, einzulösen.

Then: "Das Interesse ist da"

Für die Sommeracher Wallfahrtsleiterin Marion Then ist es ebenfalls ein großes Anliegen, dass die diesjährige Wallfahrt in irgendeiner Form durchgeführt wird. "Das Interesse ist trotz des Corona- Virus da", findet Then. Im Hinterkopf hat sie hierbei die vage Hoffnung, dass sich das eine oder andere Problem doch noch lösen wird. Dazu gehört auch die vorgegebene, beschränkte Anzahl an Teilnehmern.

In Sommerach sind es nicht selten bis zu 100 Pilger, die sich an der Zwei-Tage-Fuß-Wallfahrt beteiligen. Sollte die im Raum stehende Bus-Wallfahrt mit einer Höchstbeteiligung von 50 Personen zum Tragen kommen, dann müsste Then dem einen oder anderen Teilnehmer "schweren Herzens" absagen. Mit diesen Gedanken kann sich die Wallfahrtsleiterin aber noch nicht anfreunden. Noch ist bis zum 13. September Zeit und bis dahin, so hofft Then, ergeben sich eventuell neue Perspektiven.

Vieles noch in der Schwebe

Als "Vieles noch in der Schwebe" bezeichnet der Fahrer Wallfahrtsleiter Andreas Meusert die augenblickliche Situation in Bezug auf die Wallfahrt am 20. September. Es wurden mehrere Gespräche mit den zuständigen Stellen geführt.

Letztendlich mit diesem Ergebnis: Es können sich noch Änderungen hinsichtlich des Wallfahrtsablaufs ergeben, berichtet Meusert. Eines aber steht außer jeglicher Frage: In diesem Jahr wird es definitiv keine Fuß-Wallfahrt mit Musik und Gesang im Freien geben.