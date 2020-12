Kitzingen vor 1 Stunde

In Bauwagen eingebrochen und Heizlüfter gestohlen

In der Zeit von Freitag, 12 Uhr, und Montag, 8 Uhr, ereignete sich in der Buchbrunner Straße in Kitzingen an einer Baustelle ein Einbruchsdiebstahl, heißt es im Bericht der Polizei. Unbekannte hebelten zunächst mit einem unbekannten Werkzeug die Aluminiumtüre an einem Bauwagen auf. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter einen Heizlüfter im Wert von etwa 100 Euro. Außerdem bemalten die Täter einen Tisch mit weißer Farbe. Es wurde der Schriftzug „318“ aufgebracht. Sachschaden entstand etwa in Höhe von 300 Euro.