Hüttenheim vor 1 Stunde

In Bauhof und Jugendhaus eingebrochen

Ein versuchter Einbruch ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, im Bauhof in Hüttenheim. Bislang unbekannte Täter hebelten mit einem metallenen Werkzeug die Eingangstüre zur Bauhofscheune auf. Im Büro entwendeten die Täter aus einem Schreibtisch Bargeld in Höhe von etwa 250 Euro.