Die Gestaltung des Platzes am Ebracher Hof in Rödelsee geht voran, zumindest was die Materialbeschaffung betrifft. Der Gemeinderat gab grünes Licht für den Kauf und die Verwendung beziehungsweise Anordnung der Brunnen- und Mühlsteine. Gefördert wird das Projekt wie berichtet über das Regionalbudget.

Für die Gestaltung des Brunnens am Ebracher Hof liegt laut Verwaltung ein Angebot der Firma Hartner für zwei aus dem Stein gehauene Muschelkalkweinstöcke im Ausmaß 70 mal 70 mal 200 Zentimeter für 12 500 Euro und im Ausmaß 35 mal 35 mal 100 Zentimeter für 2500 Euro vor. Der große Stein würde sich nach Ansicht von Bürgermeister Burkhard Klein optimal als Brunnenstein am Ebracher Hof eignen. Auf einer Steinplatten-Anordnung am Boden soll dann das Wasser herauslaufen. Gegenüber einem klassischen Brunnen wäre das eine kostengünstige und hochwertige Alternative, die etwa 15 000 Euro an Kosten erspart. Die Firma wäre bereit, die Steinplattenanordnung für den Wasserlauf kostenfrei zu liefern. Der kleine Stein würde als Pendant unmittelbar daneben aufgestellt werden.

Sechs Mühlsteine aus Granit

Des Weiteren liegt ein Angebot für sechs Mühlsteine aus Granit zum Preis von insgesamt rund 6000 Euro vor. Es handelt sich um sehr imposante runde Steine mit einem Durchmesser von etwa 2,20 Meter (Pfannenstein) und etwa 1,80 Metern (Einlegestein) und einer Stärke von je 40 Zentimeter. Das Gewicht eines jeden Steines beträgt schätzungsweise vier bis viereinhalb Tonnen. Diese Steine könnten jeweils aufeinandergestellt und auch so zu einem Hingucker werden und laut Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Lussert, der die Gemeinderatssitzung leitete, als Sitzplatz am Platz "Alte Iphöfer Straße" genutzt werden. Die Gestaltung dieses Platzes wird ebenfalls über das Regionalbudget gefördert.

Das zweite Mühlsteinobjekt könnte am Spielplatz "Fit-For-Fun" in Fröhstockheim und das dritte Steinobjekt im "Schlosspark Rödelsee" aufgestellt werden. So wären auch dort zusätzliche Objekte verbaut, die eine besondere Wirkung erzielen.

Gemeinderat Volker Heß, der im Ebracher Hof wohnt, gefällt die Planung. Gleichwohl hätte er sich gewünscht, vorab vielleicht einmal eine 3-D-Präsentation bekommen zu haben.

Gemeinderat Markus Ostwald monierte, dass viele Dinge schon beschlossen werden, ohne dass der Haushalt selbst schon beschlossen worden sei. Er möchte aber nicht, dass der Haushalt zu einem Feststellungsbeschluss der Maßnahmen werde. Aber auch er stimmte, wie alle anderen, der Beschaffung zu.