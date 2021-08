Kinder und Jugendliche können sich auch im Kitzinger BRK-Impfzentrum in den Marshall Heights gegen das Coronavirus impfen lassen, wenn sie keinen Termin beim Kinder- oder Hausarzt bekommen. Darauf weist das Landratsamt Kitzingen in einer Pressemitteilung hin. Wichtig sei, dass die Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren einen Erziehungsberechtigten zum Aufklärungsgespräch mit dem Impfarzt mitbringen.

Dagegen sollten sich Bürgerinnen und Bürger, die eine Auffrischungsimpfung wollen und aufgrund ihres Alters oder ihrer Immunschwäche dafür infrage kommen, zuerst mit ihrem jeweiligen Hausarzt im Landkreis Kitzingen in Verbindung setzen – auch andere niedergelassene Ärzte können grundsätzlich eine Impfung durchführen.

Impfzentrum nimmt auch Auffrischungsimpfungen vor

Hintergrund ist ein Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vom 9. August, wonach Auffrischungsimpfungen zunächst durch die jeweils behandelnden Ärzte verabreicht werden sollen. Das Kitzinger Impfzentrum sei als staatliches Angebot dafür nur ergänzend vorgesehen, heißt es vom Landratsamt. Entsprechend könnten sich Personen, die nicht von ihrem Hausarzt geimpft werden können, für eine Auffrischungsimpfung an das Impfzentrum wenden. Das hat jetzt auch eine Besprechung von Vertretern des BRK als Betreiber des Impfzentrums, des Landratsamtes und des koordinierenden Impfarztes im Landkreis Kitzingen ergeben.

Im Kitzinger Impfzentrum ist eine Auffrischung ab diesem Mittwoch, 25. August, möglich. Für die Auffrischungsimpfungen sind die mRNA-Präparate von Biontech/Pfizer und Moderna vorgesehen. Eine Verwendung als Drittimpfung ist laut Landratsamt von den Zulassungen gedeckt. Auch in Alten- und Pflegeheimen des Landkreises werden neben den mobilen Teams des Impfzentrums zuerst die jeweils zuständigen Ärzte impfen.

Nach dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz richten sich die Auffrischungsimpfungen zunächst an Menschen mit Immunschwäche, an Pflegebedürftige und an Menschen ab 80 Jahren. Voraussetzung ist außerdem, dass die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

Geöffnet ist das BRK-Impfzentrum in den Marshall Heights montags, mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr, dienstags und donnerstags von 14 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 17 Uhr.