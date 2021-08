Nachdem der mobile Impfbus des Bayerischen Roten-Kreuzes (BRK) Ende Juli am Einkaufspark sowie am Weinfestplatz im Rahmen des Mainschleifenflimmers Halt gemacht hat, wird er Ende August erneut in Volkach stehen. Dieses Mal für alle Einheimischen und Gäste vor dem Oberen Tor und – wie bereits Ende Juli praktiziert – zentral am Weinfestplatz (Eingang Gaibacher Straße) – dieses Mal jeweils vor dem Start des Bühnenprogramms zum Volkacher Kabarett Sommer.

Vorbeikommen kann spontan jeder, der sich impfen lassen möchte. Die Bäckerei Mahler bietet in diesem Zug noch einen kleinen Mehrwert: Jede Person, die geimpft wurde, erhält im Impfbus einen Gutschein im Wert einer Tasse Kaffee. Dieser kann entweder beim Café M in der Hauptstraße 27, in der Bäckerei in der Ringstraße 5 oder in der Filiale In der Röthe 9 eingelöst werden. Unterstützt wird diese Aktion von der Bäckerei Mahler sowie vom Gewerbeverband Volkacher Mainschleife.

Anmelden muss man sich nicht, einfach zu den angegebenen Zeiten mit Impfpass und Personalausweis vorbeikommen. Für das Aufklärungsgespräch und Ruhezeit sollte man etwa 15 Minuten einplanen. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech, so das Presseschreiben noch.

Zu folgenden Zeiten wird geimpft:

Freitag, 27. August: Oberer Markt: 10 – 16 Uhr und Weinfestplatz: 17 – 19 Uhr;

Samstag, 28. August: Oberer Markt: 10 – 16 Uhr und Weinfestplatz: 17 – 19 Uhr;

Sonntag, 29. August: Weinfestplatz: 10 – 16 Uhr und 17 – 19 Uhr;

Montag, 30. August: Weinfestplatz: 17 – 19 Uhr.