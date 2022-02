Volkach vor 8 Minuten

Impfaktion voller Erfolg

Gemäß dem Motto "Impfen rette und schützt das Leben" haben Dr. Stephan Unkelbach und Dr. Nina Schäfer bereits zum dritten Mal für die katholische Pfarrei Volkach eine Impfaktion zu Corona im Pfarrheim durchgeführt. Diese wurde mit insgesamt 125 Impfungen in der ganzen Breite von Erst-, Zweit und Dritt-Impfungen in allen Altersgruppen abgeschlossen. Inzwischen ist das Angebot an Impfmöglichkeiten in Volkach und Umgebung noch breiter gestreut. Pfarrer Johannes Hofmann dankte den beiden Ärzten und den ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz und wünschte allen, dass sie weiterhin gut durch die Krise kommen.