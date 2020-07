Eine Bratwurst auf die Hand, wenn man vom Busparkplatz Richtung Altstadt durch die Straße Am Bach läuft? Diese Idee hatte den Mitgliedern des Volkacher Bauausschusses bei ihrem Ortstermin Anfang Juni schnell geschmeckt, doch die Sorge vor einem Präzedenzfall ließ sie die Entscheidung vertagen. Und so schlug die Frage nach der Erlaubnis für einen fränkischen Imbiss des Betreibers Martin Burger erneut auf, nun aber in der Sitzung des Volkacher Stadtrates.

Die leitete Bürgermeister Heiko Bäuerlein in der Mainschleifenhalle am Montagabend trotz seines Geburtstags, versprach aber: "Wenn die Kühltasche hält und wir uns beeilen, können wir danach nochmal anstoßen." Allen Grund dazu dürfte auch Imbiss-Betreiber Martin Burger gehabt haben, der die Sitzung als Zuhörer verfolgte. Denn der Stadtrat folgte der Argumentation, dass die Genehmigung als Einzelfall-Entscheidung zu sehen sei. So hatte es Bäuerlein eingangs erläutert. Die Idee sei, die Genehmigung jährlich zu befristen. "Dann könnten wir die Notbremse ziehen."

Öffnungszeiten bis maximal 20 Uhr

CSU-Fraktionssprecher Uwe Koßner und Moritz Hornung für die Grünen sprachen sich klar für das vorgelegte Konzept aus. Dessen Auflagen sehen unter anderem vor, dass die Öffnungszeiten auf maximal 20 Uhr begrenzt sind, Burger Fahrradstellplätze ausweisen muss, die Durchfahrt frei bleiben muss und das Umfeld stets sauber zu halten ist.

Dennoch zeigte sich Udo Gebert (FWG) "nicht so glücklich" mit dem Vorschlag. "Ich finde es gut, aber wir sollten es nachhaltig machen und in den Bebauungsplan reinschreiben." Er hatte weiterhin Bedenken, weil in vier Straßen, darunter Am Bach, laut Altstadt-Bebauungsplan "die Abgabe von Speisen gegen Entgelt" nicht zulässig ist. Gebert befürchtete, dass in vorhandenen Leerständen ähnliche Lokalitäten entstehen könnten.

FWG-Fraktion stimmt dagegen

Doch die Mehrheit folgte gegen die Stimmen der FWG-Fraktion dem Argument der Einzelfall-Entscheidung und somit für den Imbiss Burgers. Den Bebauungsplan könne man ja später trotzdem noch diskutieren, sagte Bäuerlein: "Das eine schließt das andere nicht aus."