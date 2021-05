Kitzingen vor 16 Minuten

Im Vollrausch Unfall an Kitzinger Tankstelle verursacht

Ein vermeintlich kleiner Unfall mit Blechschaden hat sich am Sonntag am Sonntag gegen 13.15 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Repperndorfer Straße in Kitzingen ereignet. Ein 40-jähriger Mann wollte nach Angaben der Polizei mit seinem Auto rückwärts ausparken und touchierte dabei leicht einen neben ihm geparkten Pkw.