Am Samstagnachmittag war ein 25-jähriger Autofahrer zusammen mit seiner 22-jährigen Freundin auf der Staatsstraße von Dettelbach in Richtung Neusetz unterwegs. Zwischen Brück und der Abzweigung nach Schernau fuhr der Wagen laut Polizeibericht aus Unachtsamkeit des Fahrers nach rechts in den Straßengraben. Der Seat Ibiza kippte dabei auf die Beifahrerseite und blieb total beschädigt liegen. Die beiden Insassen konnten eigenständig aus dem Fahrzeug steigen. Mit leichten Verletzungen wurden sie vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.