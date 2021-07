Hervorragende Ergebnisse haben die Schülerinnen und Schüler des Egbert-Gymnasiums haben bei zwei Mathematikwettbewerben erzielt.

Zum einen ging es dabei um den Moki-Wettbewerb, einem regionalen Mathematikwettbewerb im Landkreis Kitzingen für die Jahrgangsstufen 5 bis 8. Die Schüler bearbeiten dabei mathematische Knobelaufgaben in zwei Runden. Die erfolgreichsten Schüler können die Teilnahme an einem Mathematik-Tag und Sachpreise gewinnen. Zum anderen ging es um den „Känguru-Wettbewerb“. Aufgrund der Corona-Pandemie fand der Wettbewerb in einer Hybridform statt. So konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Aufgaben wahlweise von zu Hause am Computer oder in der Schule bearbeiten. Der Känguru Wettbewerb wird vom gemeinnützigen Verein Mathematikwettbewerb Känguru e.V. mit Sitz an der Humboldt-Universität zu Berlin organisiert. Die Aufgaben sind im „Multiple Choice“-Format gestellt und müssen durch logisches Denken und Kombinieren gelöst werden.

Von: Dr. Reinhard Klos, Oberstufenkoordinator am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach.