Schwarzach vor 56 Minuten

Im Kreisverkehr Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall ereignetet sich am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 22 bei Schwarzach. Ein 57-jähriger VW-Fahrer übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr eine vorfahrtsberechtigte, 30-jährige Fahrzeugführerin eines weiteren VW und kollidierte mit deren Pkw, heißt es im Polizeibericht. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Pkw der Frau übernahm ein Abschleppdienst. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 7350 Euro.