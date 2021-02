Der Kitzinger Stadtrat hat sich in der Vergangenheit mehrmals mit der Frage beschäftigt, ob seine Sitzungen live ins Internet übertragen werden sollen. In manchen Kommunen ist das bereits Alltag; andere haben sich bewusst dagegen entschieden.

Vor einer Abstimmung hat der Stadtrat einen Testlauf geschaltet: Am Dienstag war die Werbeagentur Atelier Zudem, Kitzingen, mit Technikern in der Alten Synagoge präsent. Das Gebäude dient coronabedingt seit Monaten als Sitzungssaal für das Plenum. Die Agentur nahm die Sitzung auf und erstellt nun einen Zusammenschnitt, der dem Stadtrat zugänglich gemacht wird. Auf dieser Grundlage will das Gremium dann entscheiden.

Bereits am Dienstag gab es Ratsmitglieder, die nicht gefilmt werden wollten. Wie man sie künftig ausblenden könnte, sollte der Livestream kommen, muss noch geklärt werden. Denkbar wäre, sie nicht im Video zu zeigen, aber ihren Ton zu übertragen oder sie ganz aus der Sendung herauszuhalten.