Kitzingen vor 1 Stunde

Im Kino: Komödie greift das Thema "Veränderungen" auf

Die Komödie "Der Hochzeitsschneider von Athen" feiert am Freitag, 27. August, um 18.30 Uhr Premiere im Cineworld in Dettelbach und am gleichen Tag um 19.15 Uhr im Roxy Kino in Kitzingen. Die deutsch-griechische Regisseurin Sonia Liza Kenterman steht an diesem Tag an beiden Orten für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung, heißt es in der Ankündigung.