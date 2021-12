Wiesentheid vor 1 Stunde

Im "Häng Up" wird Fünfjähriges gefeiert

Fünf Jahre gibt es den offenen Jugendtreff "Häng Up" unter der Leitung von Ivonne Berthel in Wiesentheid schon und das wird vom 3. bis 7. Januar 2022 unter dem Motto “Magische 5” gefeiert. Ein buntes Programm, unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften, lädt Kinder und Jugendliche ein mitzufeiern, so die Pressemitteilung der Marktgemeinde.