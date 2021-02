Neben der Parkregelung im Altort von Sommerach beschäftigten sich die Räte in ihrer Sitzung noch mit weiteren Themen. So teilte Bürgermeisterin Elisabeth Drescher teilte, dass die Haushaltsatzung und der dazugehörige Haushaltsplan der Gemeinde Sommerach für das Haushaltsjahr 2021 geprüft und genehmigt wurde. Die Einnahmen und Ausgaben sind ausgeglichen und in der Haushaltssatzung festgelegt, berichtete die Gemeindechefin. Der Gesamthaushalt umfasst 7 263 400 Euro, davon entfallen 2 989 400 Euro auf den Verwaltungshaushalt. Die Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wurden auf 2 002 086 Euro festgesetzt und rechtsaufsichtlich genehmigt.

Laut Mitteilung von Drescher wurde an der Grundschule Sommerach im Zuge des Breitbandschlusses mit den Tiefbaumaßnahem begonnen. Ausgehend von der Straße "Am Engelsberg" über die Weinstraße zur Grundschule ist in den nächsten Wochen mit Behinderungen zu rechnen, teilt die Gemeindechefin mit. Während der Baumaßnahmen wird die Straße halbseitig gesperrt.

Laut Drescher werden zurzeit Gräbenreinigungen durchgeführt, der Heckenschnitt wird angesetzt und die Baustelle Kindergarten durch Begleitarbeiten unterstützt.

Parkplatz bekommt Anschrift

Das Toilettengebäude am Parkplatz "Schwarzacher Tor" wurde gebaut. Die Bauweise, so Drescher, wird in Holzständerbauweise ausgeführt. Trotz der winterlichen Bedingungen werden die Innenausbauarbeiten Elektro- und Sanitärmontage fortgesetzt. Zudem hat der Parkplatz am Schwarzacher Tor laut Mitteilung von Drescher von der Verwaltung eine postalische Anschrift erhalten und wird nun unter Lindenallee 2 geführt.

Die Ausbauten im Innenbereich der Kindertagesstätte St. Valentin wie Fließenarbeiten und Elektroverlegung schreiten nach Aussage von Drescher gut voran. Hingegen kann aufgrund der Witterung im Außenbereich derzeit nicht gebaut werden.

Digitales Netzwerktreffen

Wie Bürgermeisterin Drescher informierte, fand kürzlich ein Digitales Netzwerktreffen statt. Themen waren das neue Energie Einspeisegesetz sowie die Markterkundung. Die Gemeinde Sommerach beteiligt sich am Ausbau des Breitbandnetzes nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie im Zuge einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den Gemeinden Nordheim und Volkach. Die Markterkundung für die drei Mitgliedsgemeinden wurde ausgewertet, die Ergebnisse werden in der nächsten Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Des kürzlich verstorbenen, ehemaligen Bürgermeisters und langjährigem Gemeinderats Anton Strobel wurde in einer Gedenkminute gedacht.

Abschließend äußerte sich der Sommeracher Unternehmer Uwe Schmitt zu der Parksituation vor seinem Unternehmen. Auf der Suche nach einer Lösung plant er die Schaffung einer Betriebsstätte, die vor dem Ort in den Weinbergen entstehen soll.