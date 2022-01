Mainbernheim aktualisiert vor 15 Minuten

Im Einsatz verunglückt: Helferin vor Ort hat selbst einen Unfall

Bei einem Einsatz selbst verunglückt ist am Donnerstag gegen 16.50 Uhr eine „Helferin vor Ort“, die für das Bayerische Rote Kreuz tätig ist. Die 20-Jährige kam zwischen Mainbernheim und Rödelsee im Zuge einer Einsatzfahrt von der Fahrbahn ab und blieb an zwei Leitpfosten sowie einem Verkehrszeichen hängen, bevor sie im Straßengraben zum Stehen kam. Anstatt in ihrer Funktion Anderen helfen zu können, musste die leicht verletzte Ersthelferin nach Angaben der Polizei für eine stationäre Behandlung selbst ins Krankenhaus gebracht werden.