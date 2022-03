Zur Situation der Flüchtlinge informierte Kleinlangheims Bürgermeisterin Gerlinde Stier zu Beginn der Ratssitzung am Dienstagabend im VfL-Sportheim, dass schon Unterbringungen in Privathäusern erfolgten, in der Kleinlangheimer Gemeinschaftsunterkunft wegen Vollbelegung derzeit aber kein Platz sei. Wer Flüchtlinge aufnehmen möchte, sollte sich an das Landratsamt oder die Verwaltungsgemeinschaft wenden. Zu rechnen sei mit Kindern in der Grundschule. Stier weiter: "Und falls Mittagsbetreuung anfällt, könnte das mit Hilfe der Kleinschroth-Stiftung geregelt werden, es gibt auch Mitbürgerinnen und Mitbürger, die helfen wollen. Dank für jegliche Unterstützung."

Dankesworte richtete die Bürgermeisterin auch an diejenigen Atzhäuser und Mitglieder der Feuerwehr, die beim Abdecken des Dachs der ehemaligen Schule und beim Aufstellen des Gerüsts halfen. "Die Mitarbeiter des Bauhofs haben auch noch ausgeräumt und entsorgt", würdigte sich auch diesen Einsatz. Marode seien die Fensterbänke, wobei sich die Fragte stelle, wie sie saniert werden könnten. Olaf Gärtner konnte sich auch den Einsatz der "rüstigen Rentner" vorstellen.

Die Bürgermeisterin gab bekannt, dass ein Angebot für eine Blitzschutzanlage zum Preis von 2780 Euro vorliege. Diese müsse eventuell installiert werden, falls sich Leute im Haus aufhalten. Man einigte sich darauf, dass die VG überprüfen solle, ob eine solche Anlage zwingend erforderlich sei.

Stromverbrauch reduzieren

Die Beteiligung an der Aktion "Tag & Nacht – Jahresverlauf im Kitzinger Land" gab Anlass zur Diskussion darüber, auf welche Weise der Stromverbrauch reduziert werden könnte. Angesprochen wurde die Möglichkeit, die Straßenbeleuchtung ab 22 Uhr abzuschalten oder jede zweite Lampe auszuschalten. Dieter Brunner konnte sich auch eine Reduzierung der Helligkeit im Gewerbegebiet vorstellen. Die Runde stimmte geschlossen dafür, zunächst einmal bei der Aktionstestnacht mitzumachen und auch Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger darauf abzuwarten. "Das sollte auch Denkanstoß sein, Energie zu sparen", sagte die Bürgermeisterin.

Wieder einmal blieb am 3. März ein Lkw am Laubengang des Rathauses hängen. "Und wir hatten schon etliche Male solche Schäden", stellte Stier fest. Das könne noch schlimmer kommen. Damit müsse dann gerechnet werden, wenn die offizielle Umleitung wegen der Autobahnverbreiterung in Kraft trete und mit Zunahme des Lkw-Verkehrs von Wiesenbronn nach Feuerbach zu rechnen sei. Die Gemeinde werde sich in dieser Sache an das Straßenbauamt mit dem Hinweis auf diese Gefahrenstelle wenden, so das Fazit zu diesem Punkt.

Ferienbetreuung in Grundschule

Bekanntgegeben wurde, dass Personal zur Ferienbetreuung in der Kleinlangheimer Grundschule in den Pfingstferien und in den Sommerferien vom 29. August bis 2. September und vom 5. bis 9. September für Kinder aus Groß- und Kleinlangheim und Wiesenbronn unter der Bedingung zur Verfügung steht, dass mindestens zehn Anmeldungen pro Woche vorliegen. Das Ratsgremium stimmte geschlossen für dieses Angebot.

Stattgegeben wurde dem Zuschussantrag der Diakonie für die ambulante Krankenpflege 2022. Die Gemeinde steuert 25 Cent pro Kopf bei, was einen Betrag von 413 Euro ergibt.