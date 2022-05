31 Spielplätze gibt es in Kitzingen, der 32. entsteht gerade in den Marshall-Heights. Regelmäßig werden die Spielgeräte gewartet und die Flächen gepflegt. In Harald Knott hat der Bauhof einen offiziellen Spielplatz-Beauftragten, der sich um die Funktionstüchtigkeit von Schaukeln, Wippen und Klettergerüsten kümmert, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. Aber die Stadt wünscht sich auch Leute, die bereit sind, sich als Spielplatzpate oder -patin zu engagieren. Leute wie Nina Markert. Seit Dezember 2020 ist Markert Spielplatzpatin in Repperndorf. Bereut hat sie es nicht. "Der Aufwand hält sich in Grenzen", wird sie in der Mitteilung der Stadt zitiert. "Und die Tätigkeit macht Sinn."

"Die Arbeit unserer Spielplatzpaten ist wichtig", betont Carmen Reisenleiter, Sachbearbeiterin im Städtischen Bauhof. 18 Paten sind derzeit bei der Stadt gemeldet, darunter langjährige Helfer wie Josef Dennerlein, Anna Schlötter, oder Heidemarie Gold. Einige stehen gleich für mehrere Spielplätze Paten, wie Astrid Glos oder Hiltrud Stocker. Nina Markert ist eine der neuesten Spielplatzpatinnen auf der Liste, seit Dezember 2020 gehört sie zum Team. Ihr Mann Timo, Stadtrat in Kitzingen, hatte die Anregung von einer Sitzung mit nach Hause gebracht.

Alle zwei Wochen schaut die zweifache Mutter, die im örtlichen Kindergarten als Erzieherin arbeitet, am Spielplatz "Im Schnepper" nach dem Rechten. Fällt ihr eine Beschädigung auf, schickt sie eine kurze Nachricht mit Bild an den Bauhof. "Kurz danach ist die Sache wieder in Ordnung."

Jedes Jahr plant die Stadt 25.000 Euro für Spielplätze ein

25.000 Euro plant die Stadt Kitzingen nach eigenen Angaben als laufende Unterhaltskosten für Reparaturmaßnahmen in den Haushalt ein, im letzten Jahr kamen 75.000 Euro für Investitionen am Spielplatz in der Königsberger Straße und 15.000 Euro am Spielplatz in den Marshall-Heights hinzu. "Die Arbeitsleistungen unserer Bauhof-Mitarbeiter sind da noch gar nicht eingerechnet", erklärt Carmen Reisenleiter. Immer wieder werden Spielgeräte ausgetauscht oder ersetzt.

Die neueste Errungenschaft sind bunte Boxen aus Metall, in denen Spielgeräte aufbewahrt werden können. Die nach oben offenen Kisten sind vom Schlosser des Bauhofes über die Wintermonate gebaut und von einem Kollegen in unterschiedlichen Farben bemalt worden. Mit kleinen, bunten Sandschaufeln, Rechen und Spielzeugautos werden die Boxen einmalig von der Stadt bestückt, die Spielplatzbesucher dürfen dann gerne gut erhaltene Sandspielsachen in die Kisten füllen, um das Repertoire an Spielsachen aufzufüllen.

Nina Markert hat sich in ihr Ehrenamt als Spielplatzpatin schnell eingelebt. Mit dem Zustand und der Ausstattung des Repperndorfer Spielplatzes ist sie mehr als zufrieden. Nur einen Wunsch hat die Erzieherin und Mutter laut Stadt für ihren Heimatort: eine Fläche, auf der die Kinder und Jugendlichen im Sommer mit Rollerblades fahren können und die im Winter geflutet werden kann, um dort Schlittschuh zu laufen.

Spielplatzpaten gesucht: Im Moment sucht die Stadt Kitzingen für die Spielplätze Eselsberg Ost, Zum Oberbäumle und am Marshall-Heights-Ring noch Paten. Interessierte melden sich bei Carmen Reisenleiter, Tel.: (09321) 20-6310 oder E-Mail: carmen.reisenleiter@stadt-kitzingen.de