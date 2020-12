Am Donnerstag um 7.05 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2272 zwischen Kitzingen und Kaltensondheim eine Unfallfucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer geriet mit seinem Pkw im Begegnungsverkehr zu weit nach links. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. An diesem wurde der linke Außenspiegel beschädigt, heißt es im Bericht der Polizei. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.

In der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, ereignete sich in der Würzburger Straße in Dettelbach eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß laut Polizeiangaben mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Toyota. Dieser wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.